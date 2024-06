Lana Del Rey viveu uma situação tensa em Paris, França, quando reparou que as pessoas a seguiam pela cidade.

Num vídeo divulgado pelo TMZ esta sexta-feira, no dia da passagem de Lana Del Rey pelo Primavera Sound Porto, pode ver-se a artista visivelmente irritada com fãs que a seguiam e filmavam durante uma visita à capital francesa.

"Afastem-se de mim. Não me sigam!”, pode ouvir-se. “Não deixem que esta gente me siga. Só vou passar aqui um dia. Eu trabalho todos os dias, tenho quatro horas de descanso”, grita a intérprete de 'Summertime Sadness'.

A cantora, de 38 anos, ficou ainda mais agitada: "Vocês seguiram-me com a minha família! ... Afastem-se de mim!" Depois, começou a afastar-se, mas voltou a afirmar: "Acham mesmo que isto é desnecessário? Não me sigam! Não me sigam!"

Após o vídeo se tornar viral, a Lana Del Rey deixou um comentário numa partilha, onde alega que os 'stalkers' lhe tinham garantido que iam alterar as fotografias que tiraram para que a cantora ficasse mal vista.

Veja o vídeo: