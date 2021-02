Kylie Minogue, de 52 anos, está noiva do seu namorado Paul Solomons, de 46.

A novidade foi confirmada pela madrasta de Paul, Gloria Solomons - que é casada com o seu pai, Mark, há 34 anos.

Gloria foi entrevistada pelo Mail Online: "Estou emocionada por eles estarem noivos. É muito emocionante", disse.

Logo depois destas declarações, a madrasta do noivo de Kylie Minogue arrependeu-se do que disse e recusou dar mais pormenores. "Mas, sinto muito, não posso dizer mais nada porque me disseram para não contar. Eu respeito o meu filho e respeito a Kylie", afirmou.

O noivado do casal, recorde-se, já tinha sido anunciado por uma amiga de ambos. Billie Piper falou de Paul referindo-se a este como o noivo da Kylie numa produção para a revista ELLE.

