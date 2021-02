Samantha Barks está noiva. A atriz de 'Os Miseráveis' foi pedida em casamento pelo namorado, a estrela da Broadway Alex Michael Stoll.

A grande novidade foi anunciada na conta oficial de Instagram de Samantha Barks, onde a atriz partilhou uma fotografia ao lado do amado e já com o anel de noivado.

Alex Michael Stoll também partilhou a novidade com os fãs, revelando uma fotografia do momento em que, de joelho no chão, fez o pedido.

"Um joelho. Um anel. Duas pessoas alegremente noivas. Amo-te, bebé", pode ler-se na legenda do registo.

