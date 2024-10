Lady Gaga falou sobre os seus planos de casamento e... são inesperados. A cantora esteve no programa 'Jimmy Kimmel Live!' na terça-feira, 1 de outubro, e partilhou as ideias que teve com o noivo, Michael Polansky.

"Chegámos a falar de ir à conservatória só os dois e encomendar comida chinesa", disse a também atriz no programa.

"Mas conhecendo-me, também pode ser um circo com unicórnios", acrescentou, a rir.

Gaga, que esteve no programa para apresentar o filme 'Joker: Loucura a Dois', falou ainda da forma como o pedido de casamento foi feito.

"Ele pediu-me após o meu aniversário. Por isso, no meu aniversário fiquei: 'Bem, pensava que ele me ia pedir mas…"

O tão aguardado pedido aconteceu depois de o casal ter estado a escalar umas rochas numa saída romântica. De acordo com Gaga, Polansky não se ajoelhou.

"Mas sabes que mais? Sou uma mulher moderna e gostei da forma como ele o fez", rematou.

