O nome do filho mais novo de Kylie Jenner é, oficialmente, Aire Webster. No passado dia 22 de junho, a socialite fez um requerimento legal para alterar o nome do bebé de Wolf Jacques para Aire, conforme adianta a revista People, que teve acesso aos documentos do tribunal.

Recorde-se que o menino é fruto do anterior relacionamento da irmã de Kim Kardashian com Travis Scott. A empresária e o rapper são ainda pais de Stormi, de cinco anos.

Apesar de terem batizado o filho como Wolf aquando o seu nascimento, os pais acabaram por mudar de ideias.

"Não sentíamos mesmo que se adequasse a ele", disse Kylie nas redes sociais à época, quando comunicou que tinha mudado de ideias.

Entretanto, Trais e Kylie separaram-se. Correm rumores de que esta estará agora a viver um romance com o ator Timothée Chalamet.

