Kylie Jenner e Travis Scott têm estado em grande destaque nas últimas semanas pela alegada aproximação que, para os fãs, tem sido sinónimo de uma possível reconciliação.

Separados desde outubro, a empresária e o rapper conseguiram manter uma boa relação em prol da filha, Stormi, de dois anos... E parece que existe a hipótese de voltarem a ser uma família.

Depois de fontes revelarem que Kylie tenciona ter mais um filho com o 'ex', novas informações, publicadas pela revista Us Weekly, alegram novamente os fãs.

"Os amigos acham que eles vão voltar no futuro. Eles passam muito tempo juntos enquanto família e ainda estão apaixonados um pelo outro", afirmam novas fontes.

Também o clã Kardashian Jenner está a torcer pela reconciliação: "A família quer que eles voltem. O Travis pode não ser perfeito, mas ele é um ótimo companheiro e pai".

