Kylie Jenner e Travis Scott formaram um dos casais mais acarinhados de Hollywood, mas em outubro a triste notícia da sua separação deixou os fãs de coração partido. Depois de dois anos de namoro e de darem as boas-vindas a Stormi, a empresária e o rapper decidiram seguir caminhos diferentes... contudo, parece que têm esperança que o destino volte a uni-los. Não como casal, mas como família.

Fontes do Radar Online revelaram que a empresária tenciona voltar a ter um filho do rapper: "A Kylie acha que não há opção melhor. Ele entende-a e é um pai perfeito".

A verdade é que ambos mantêm uma boa relação desde o término. Na altura Kylie Jenner chegou a afirmar que se iria manter sempre próxima do 'ex' em prol do bem estar da filha de ambos.

