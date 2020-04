Depois de no ano passado ter sido considerada a bilionária mais jovem do mundo, o mesmo voltou a repetir-se em 2020, como destaca a Forbes.

Há apenas mais dois nomes com menos de 30 anos também considerados bilionários, e são eles Evan Spiegel, co-fundador da Snap, e John Collison, co-fundador da Stripe, ambos com 29 anos.

Recorde-se que a estrela de 'Keeping Up with the Kardashians' vendeu 51% da sua marca de cosmética, Kylie Cosmetics, ao grupo Coty, no ano passado. Negócio que lhe rendeu 600 milhões de dólares.

Aos 22 anos, Kylie Jenner é mãe de uma menina, a pequena Stormi, de dois anos, fruto da relação com Travis Scott.

