Esta quarta-feira, dia 25, Kylie Jenner mostrou-se solidária com as unidades hospitalares que enfrentam o surto do novo coronavírus e decidiu ajudar com a doação de 1 milhão de dólares, cerca de 919 mil euros, a um hospital de Los Angeles para reforço de material como máscaras e ventiladores.

Foi a médica Thais Aliabadi, que fez o parto de Stormi [filha de Kylie Jenner e Travis Scott], quem deu conta do gesto generoso numa emotiva publicação nas redes sociais.

"Estou sem palavras, os meus olhos estão cheios de lágrimas de alegria e o meu coração transborda gratidão. Fiz um pedido ao Universo, que me desse máscaras protectoras para os nossos incríveis profissionais de saúde e hoje esse sonho tornou-se realidade (...) Obrigada, Kylie Jenner. És a minha heroína", afirmou.

