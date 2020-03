Arnold Schwarzenegger doou um milhão de dólares, quase um milhão de euros, para ajudar os profissionais de saúde. O ator, de 72 anos, criou o Frontline Responders Fund, cujo o objetivo é fornecer os equipamentos de proteção necessários, como máscaras ou luvas, a todos os que estão na linha da frente no combate da pandemia do novo coronavírus.

Uma iniciativa que começou com a sua generosa doação, e que foi destacada na página de Instagram do ator. "Nunca acreditei em sentar no sofá e reclamar sobre como as coisas estão más. Sempre acreditei que todos deveríamos fazer a nossa parte para melhorar as coisas", começou por dizer.

"Esta é uma maneira simples de proteger os nossos verdadeiros heróis que estão em ação na linha da frente dos nossos hospitais, e tenho orgulho em fazer parte disto. Doei um milhão de dólares e espero que todos vocês possam ajudar a apoiar estes heróis", acrescentou, deixando ainda o link da iniciativa para quem se quiser juntar a esta causa.

