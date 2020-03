A figura pública americana Bethenny Frankel vai doar um milhão de máscaras a hospitais que estão a combater a pandemia do novo coronavírus.

A ex-estrela de 'Real Housewives of New York City' tem trabalhado com a sua instituição de caridade, BStrong Initiative, e o seu parceiro, Global Empowerment Mission, para ajudar com equipamentos necessários para as unidades hospitalares que estão a receber casos com Covid-19 - que continuam a aumentar.

Inicialmente, Bethenny tinha planeado doar 10 mil máscaras, mas com a evolução do número de infetados, a estrela internacional revelou que espera fornecer mais de um milhão.

Um assunto que foi comentado pela celebridade e empresária, de 49 anos, durante a entrevista à Radio.com, revelando que pretende começar a distribuir as máscaras nos próximos dias para os profissionais de saúde que mais precisam. As mesmas estão a ser produzidas com a ajuda de diferentes fornecedores.

