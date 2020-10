Caitlyn Jenner completou 71 anos esta quarta-feira, 28 de outubro, data que as filhas, Kylie e Kendall, - fruto do casamento terminado com Kris Jenner - não deixaram passar em branco.

As famosas recorreram às stories da sua página de Instagram para destacar este dia especial, partilhando algumas imagens em que aparecem na companhia do pai, entre elas recordações de infância.

"Feliz aniversário. Amo-te tanto", escreveu Kylie numa das publicações.

"Feliz aniversário, pai. Amo-te", lê-se ainda nas partilhas de Kendall.

Veja tudo na galeria.

