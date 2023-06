Bruno de Carvalho surpreendeu tudo e todos com um novo projeto: a música 'Castigo', feita numa parceria com Scró Que Cuia.

Lançado no passado dia 30 de maio, o vídeo lidera as tendência do YouTube e já ultrapassou o meio milhão de visualizações, registando agora mais de 620 mil.

Para além disso, o kuduro tem sido alvo dos mais diversos elogios.

Reveja o videoclipe:

