O tema que junta Bruno de Carvalho e o músico Scró Q Cuia, 'Castigo', continua a ser um dos temas do momento. Esta quarta-feira, 31 de maio, foram partilhadas novas imagens do antigo presidente do Sporting a dançar... e não tardou a tornarem-se virais.

O novo vídeo de Bruno de Carvalho a dançar kuduro está a ser alvo de brincadeiras que colocam como música de fundo um dos maiores hits de Quim Barreiros, 'A Garagem da Vizinha', provocando gargalhadas aos fãs.

"A pedido de muitos", escreveu Rui Unas ao mostrar as imagens na sua conta oficial de Instagram.

Leia Também: Em apenas 48 horas, kuduro de Bruno de Carvalho alcança feito no YouTube