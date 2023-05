O novo tema do músico Scró Q Cuia, feito em parceria com Bruno de Carvalho, já é viral e um dos assuntos do momento. O antigo presidente do Sporting estreou-se no kuduro com o hit 'Castigo'.

Nas redes sociais não se fala de outra coisa, seja pelo inesperado de ver Bruno de Carvalho cantar ou pela sua performance na dança.

O sucesso do videoclipe de 'Castigo', lançado há apenas 48 horas, já o levou ao segundo lugar nas tendências de música no YouTube.

O 'falatório' em torno do tema foi tanto, que o seu lançamento chegou mesmo a ser notícia no 'Jornal Nacional', da TVI.



