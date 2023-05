Bruno de Carvalho aceitou de forma surpreendente participar como comentador no novo programa das madrugadas da TVI, o que levou o canal a ter de fazer algumas alterações.

Desde logo, foi preciso encontrar um camarim para o ex-presidente do Sporting, embora a escolha da sala para este efeito tenha motivado já uma reação por parte de Helena Isabel Patrício, que também é comentadora deste formato.

"Eu a pensar que este era o meu camarim e o meu camarim deixou de me pertencer. Agora é do Bruno de Carvalho", atirou Helena numa story partilhada no Instagram.

Veja o momento na galeria.

