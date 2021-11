Não faltam a Kris Jenner motivos para celebrar. Além do aniversário da neta, Dream, a matriarca do clã Kardashian festeja também esta quarta-feira, dia 10, os 41 anos de vida do namorado - Corey Gamble.

A data especial foi assinalada pela famosa empresária com uma declaração de amor pública.

"Feliz aniversário ao meu amor, Corey Gamble. Tu és o parceiro mais incrível, melhor amigo, confidente, aficionado por viagens, terapeuta, solucionador de problemas, companheiro de golfe, protetor, conselheiro e o melhor e mais maravilhoso homem para os meus filhos e netos", começa por ler-se na legenda de um conjunto de várias fotografias do casal.

"És uma parte tão especial do meu coração e alma e eu amo-te muito, bebé... Obrigado por tudo o que és na minha vida. Sou verdadeiramente abençoada", termina.

