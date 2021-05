Kourtney Kardashian e o namorado, Travis Barker, estão cada vez mais felizes e apaixonados. Esta quarta-feira, dia 12, o baterista deu à socialite uma original prova do seu amor.

Travis Barker pediu a Kourtney para esta tatuar as palavras "eu amo-te", feitas com a sua letra, no braço do artista.

O momento em que a irmã de Kim Kardashian tatuou o namorado foi registado em vídeo e as imagens foram agora partilhadas na sua conta oficial de Instagram.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver todas as imagens que registram o momento:

