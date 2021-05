Kourtney Kardashian foi surpreendida pelo namorado, Travis Barker, com um enorme bouquet de flores coloridas.

O 'miminho' foi entregue no Dia da Mãe, data que nos EUA foi celebrada este domingo, 9 de maio.

Muito feliz com a surpresa, Kourtney gravou um vídeo onde mostra a prenda que recebeu do seu amor e publicou as imagens nas stories da sua página de Instagram.

Recorde-se que a celebridade é mãe de três crianças, Mason, de 11 anos, Penelope, de oito, e Reign, de cinco, fruto da relação terminada com Scott Disick.

Leia Também: Kourtney Kardashian e Travis Barker já pensam em casamento