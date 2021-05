Kourtney Kardashian e Travis Barker já pensam na "possibilidade de ficarem noivos e casar". A empresária e o músico dos Blink-182 começaram a namorar em dezembro passado e parece que o relacionamento está cada vez mais sério.

"A Kourtney já não se sentia assim com ninguém há muito tempo e imagina-se com o Travis para sempre", afirmou uma fonte próxima ao Entertainment Tonigh.

"Embora não estejam juntos como casal há muito tempo, foram-se conhecendo ao longo dos anos e têm uma ligação especial. A família da Kourtney já não a via assim tão feliz há muito tempo e eles adoram o Travis", acrescentou a mesma fonte.

A estrela de televisão de 42 anos e o artista de 45 pediram permissão aos filhos para que pudessem iniciar uma relação.

Note-se que Kourtney é mãe de Mason, de 11 anos, Penelope, de oito, e Reign, de seis, frutos da anterior relação com Scott Disick. Já Travis tem dois filhos: Landon, de 17, e Alabama, de 15, que nasceram do segundo casamento com Shanna Moakler.

Leia Também: Filho de Travis Barker reage a namoro do pai com Kourtney Kardashian