Os filhos de Travis Barker estão a torcer para que a relação do pai com Kourtney Kardashian dê certo.

Depois da filha do baterista, Alabama Luella Barker, mostrar o seu apoio ao casal no Instagram, agora foi a vez do filho, Landon, de 17 anos, reagir ao namoro.

"Amor verdadeiro", comentou Landon na caixa de comentários de uma recente publicação que o pai fez no Instagram, onde partilhou algumas imagens das férias com Kourtney.

Recorde-se que Tracy Romulus, grande amiga de Kourtney, também comentou a mesma publicação e destacou que já está à espera do casamento.

