Kourtney Kardashian surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram, na noite de quarta-feira, com um conjunto de imagens que retratam "dez dias de quarentena", como escreveu na legenda das mesmas.

Entre as fotografias, a celebridade posou sem roupa interior, na casa de banho, com o namorado Travis Barker. Apenas com um robe e a tapar estrategicamente as partes íntimas com a única peça de roupa que tinha e com o cabelo, foi assim que surgiu nas imagens.

Kourtney mostrou também um pedaço do seu cabelo que foi cortado pelo companheiro.

Dada a descrição que usou para as fotos, tudo indica que Kourtney, Travis e os filhos da celebridade estiveram em quarentena por terem sido infetados com Covid-19 ou então estiveram em contacto com um caso positivo.

