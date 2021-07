O namoro de Kourtney Kardashian com Travis Barker 'vai de vento em popa'. O casal tem estado cada vez mais próximo, e a relação que têm com os filhos de ambos também tem crescido.

Ainda agora o Page Six avançou com uma curiosidade sobre Kourtney e Alabama (filha de Travis). De acordo com o meio de comunicação, a jovem, de 15 anos, revelou que trata a namorada do pai por "madrasta".

Recorde-se que a irmã de Kim Kardashian tem três filhos em comum com o 'ex' Scott Disick, Mason, de 11 anos, Penelope, de nove, e Reign, de seis.

Por sua vez, Travis Barker é pai de Alabama e de Landon, de 17 anos, fruto da relação com Shanna Moakler.

Leia Também: Kourtney Kardashian e namorado, Travis Barker, têm "ligação inquebrável"