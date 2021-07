A ligação entre Kourtney Kardashian e Travis Barker é "inquebrável". A estrela do reality show 'Keeping Up With the Kardashians' já era amiga do baterista dos Blink-182 há anos, até que a amizade evoluiu para uma paixão avassaladora.

"Eles estão muito apaixonados e estão profundamente ligados enquanto casal. A sua ligação é inquebrável neste momento", revelou uma fonte à revista Us Weekly.

Note-se que na passada semana surgiram notícias que deram conta que Kourtney e Travis tinham ficado noivos, após um pedido feito em Las Vegas.

Kourtney nunca foi casada apesar de ter permanecido numa relação durante quase 10 anos com Scott Disick, com quem teve três filhos - Mason, de 11 anos, Penelope, de oito, e Reign, de seis.

"As coisas com o Travis são diferentes. Eles sempre falaram sobre casamento e o futuro. Ela não quer um casamento como o das irmãs, apenas quer uma celebração linda e intimista", disse ainda a fonte.

Será que em breve acontecerá um novo casamento no seio do clã Kardashian?

