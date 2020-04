Kourtney Kardashian não deixa dúvidas que a sua verdadeira vocação é ser mãe. Os pequenos Manson, de dez anos, Penelope, de sete, e Reign, de cinco, fruto da relação passada com Scott Disick, são a grande prioridade da sua vida e as suas companhias favoritas.

A mais velha das irmãs Kardashian-Jenner sempre transpareceu que a maternidade é o universo que mais a realiza, tendo mesmo decidido desistir da sua participação no reality show da família, 'Keeping Up With the Kardashians', para se dedicar totalmente aos filhos.

Pelas suas redes sociais, o carinho e cumplicidade pelas crianças não passam despercebidos com frequentes as partilhas de amorosos momentos em família.

Clique na galeria e deixe-se encantar com a maravilhosa relação de Kourtney com os três filhos.

