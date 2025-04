Conseguiu reconhecer as celebridades que estão na imagem? Foi Kris Jenner quem publicou a fotografia antiga no Instagram, isto para assinalar o aniversário da filha mais velha, Kourtney Kardashian.

"Feliz aniversário para a minha primogénita, o meu presente de Deus, a minha linda Kourtney!!! No dia em que me fizeste mãe, o meu mundo mudou por completo e, desde então, deste-me tanta alegria, amor, propósito e as memórias mais lindas que podia ter sonhado", começou por escrever na legenda destas e de outras fotografias, entre elas uma imagem em que Kourtney surge junto do falecido pai, Robert Kardashian.

"Agradeço a Deus todos os dias por ele me ter escolhido para ser tua mãe. És a filha, mulher, mãe, irmã, tia e amiga mais incrível... E inspiras-me todos os dias com a tua força, fé, o teu coração e capacidade de viver a vida à tua maneira. Desejo-te um aniversário mágico, minha preciosa menina!!! Amo-te com todo o meu coração e para todo o sempre. Mamã", completou.

Veja na galeria todas as imagens que Kris mostrou na publicação.