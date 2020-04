Este ano, quem ofereceu o melhor presente a Kourtney Kardashian foi o irmão mais novo, Rob, como a própria mostrou aos fãs.

A estrela de 'Keeping Up With The Kardashians' recorreu às redes sociais para agradecer ao irmão pelo presente, que fazia parte de uma coleção de discos do falecido pai, Robert Kardashian. Entre os discos estava Etta James, Luther Vandross e Frank Sinatra.

"O meu presente de aniversário favorito", escreveu na legenda da imagem, que pode ver na galeria.

Recorde-se que Kourtney completou 41 anos no dia 18 de abril.

