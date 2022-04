Kourtney Kardashian sonha em ter um filho com Travis Barker, motivo pelo qual ainda não desistiu dos tratamentos de fertilização in vitro, dos quais já falou abertamente.

Num dos episódios da nova série do clã, 'The Kardashians', da Hulu, Kourtney aborda o assunto. Questionada pela mãe, Kris Jenner, como correu uma das consultas, a socialite de 43 anos afirma: "Horrível".

"O Travis e eu queremos ter um bebé e o meu médico levou-nos para este caminho da fertilização in vitro e não tem sido a melhor experiência", confessou

Kourtney fala igualmente dos efeitos secundários da medicação que lhe foi prescrita. "A medicação deixou-me, basicamente, em depressão", disse.

"Tenho tudo para ser feliz. Estou apenas um pouco em baixo. Estou com mau-humor e com as hormonas desequilibradas. Metade do tempo fico lunática", completou.

Recorde-se que Kourtney já é mãe de três filhos: Mason, de 11 anos, Penelope, de nove e Reign, de seis, frutos do anterior relacionamento com Scott Disick.

Leia Também: Travis Barker declara-se a Kourtney Kardashian em dia especial