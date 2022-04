A família Kardashian-Jenner comemorou uma data muito especial logo ao início da semana. Kourtney Kardashian celebrou o seu 43.º aniversário.

A data foi assinalada nas redes sociais, e entre as mensagens destacam-se as palavras do companheiro, Travis Barker.

"Minha melhor amiga, meu amor, meu tudo. Parabéns, Kourtney Kardashian. Amo-te", escreveu o músico na sua página de Instagram.

