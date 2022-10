Kourtney Kardashian e Travis Barker deram mais um passo na relação. Depois de terem dado o nó em maio, compraram a primeira casa juntos.

De acordo com a Hello!, o casal comprou uma casa de praia em Carpinteria, Califórnia, no valor de 14,5 milhões de dólares, quase 14,5 milhões de euros.

A propriedade – com quatro quartos e quatro casas de banho – era de Conan O'Brien e tinha sido colocada à venda em junho, no valor de 16,5 milhões de dólares.

Sabe-se ainda que Conan O'Brien, de 59 anos, e a mulher, Liza Powel O'Brien, compraram a habitação em 2015 por 7,9 milhões de dólares, e foi depois remodelada, como relata o Realtor.com.

A propriedade está dividida em duas habitações, uma casa principal com dois quartos, uma grande sala e escadas para a praia. Tem depois uma casa de hóspedes independente com dois quatros, assim como uma garagem para dois carros.

