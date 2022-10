Kourtney Kardashian Barker tem uma relação muito próxima com a filha e este foi um dos temas abordados no podcast 'Not Skinny But Not Fat'.

"Ela dormiu comigo todos os dias desde que nasceu e praticamente ainda dorme, a menos que tenha uma amiga com quem dormir ou a menos que ela me deixe dormir em casa do Travis, da tia Koko ou da tia Kiki", contou.

De recordar que além de Penelope, Kourtney e o 'ex' Scott Disick são também pais de Reign, de 7 anos, e Mason, de 12.

