Khloe Kardashian é uma das personalidades com mais popularidade no mundo digital - não pertencesse à família mais famosa do mundo - e esta quinta-feira atingiu uma nova meta no Instagram.

A socialite conquistou 215 milhões de seguidores na sua página, número que destacou numa publicação.

Ainda que esta comunidade de fãs seja um feito histórico, mantém-se longe da que a irmã mais nova, Kylie Jenner, conquistou. A empresária, de 24 anos, começou o ano a celebrar 300 milhões de seguidores, tornando-se a primeira mulher a alcançar este feito.

