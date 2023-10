Kim Kardashian terá tido um papel no fim da relação de de Julia Fox e Kanye West, ainda que indiretamente.

A socialite, que tem quatro filhos com o rapper, terá discutido "muitas informações" sobre a também modelo com Kanye antes de os dois terminarem.

A atriz namorou com o rapper no início de 2022 e conta no seu novo livro de memórias 'Down the Drain' que o nome de Kim surgiu durante o seu último telefonema com Kanye.

"Ele contou-me que teve uma boa conversa com a sua futura ex-mulher e descobriu muitas informações sobre mim", escreveu a atriz, contando que Kanye lhe terá dito que "não sabia" que ela "tinha sido viciada em drogas" e que se sentiu "enganado", ao que a modelo terá respondido que já lhe tinha falado sobre isso. "Talvez se tu prestasses mais atenção!", partilhou.

"Eu recusei-me a deixá-lo ouvir-me chorar, então desliguei e disse ao meu assessor para informar a imprensa de que tínhamos terminado", acrescentou ainda a modelo.

