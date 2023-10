Julia Fox lançou esta terça-feira, dia 10 de outubro, o seu livro de memórias, "Down the Drain", no qual falou sobre o seu fugaz namoro com Kanye West.

De acordo com a modelo, de 33 anos, a relação foi um "jogo doentio e destorcido" para o rapper, que a terá usado como "arma" contra a ex-mulher, Kim Kardashian, para a qual, garante a também atriz, pretendia voltar.

De acordo com o livro, o artista, de 46 anos, terá convidado a modelo para passarem o Ano Novo em Miami, algo que Julia inicialmente recusou, tendo depois acabado por aceitar. Encontraram-se numa discoteca e abraçaram-se, tendo o cantor "examinado todo o corpo" da modelo.

Além disso, Julia revela que Kanye West se ofereceu para lhe pagar um implante mamário que a modelo não pediu e que no dia seguinte a conhecerem-se convidou-a para jantar e pediu-a imediatamente em namoro.

A relação durou menos de dois meses, tendo terminado ainda no início de 2022.

