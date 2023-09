Kanye West e Julia Fox namoraram cerca de um mês, no início do ano de 2022, mas só agora foram conhecidos detalhes desta relação fugaz.

A modelo, durante o lançamento do seu livro de memórias, revelou ao New York Times que enquanto esteve com o rapper, os dois nunca chegaram a envolver-se sexualmente.

Julia foi ainda mais longe ao garantir que apenas aceitou namorar com Kanye West para que este deixasse Kim Kardashian, a sua ex-mulher, seguir a vida tranquilamente.

"Eu pensei: 'talvez eu possa fazer com que ele pare de incomodar a Kim. Talvez eu possa distraí-lo, fazer com que ele goste de mim. Eu sabia que se havia alguém que poderia fazê-lo, essa pessoa era eu", esclareceu.

Leia Também: Kanye West quis remover janelas e fornecimento de eletricidade de casa