Kim Kardashian teve sérias dificuldades em lidar com o sentimento de culpa depois de terminar o namoro com Pete Davidson.

As confissões foram feitas pela própria celebridade no reality show 'The Kardashians', durante uma conversa com Scott Disick e a irmã, Khloé Kardashian.

"Estou solteira, não estou pronta para avançar e está tudo bem", afirmou.

"Não sou uma pessoa que goste de separações", disse ainda, sendo que Khloé e Scott notaram que o sentimento é partilhado pela maioria das pessoas.

"Obviamente é triste... [9 meses] é muito tempo", faz saber, notando que ela e Pete "comunicavam muito bem".

Kim confessou ainda sentir "muita culpa" por Pete "ter passado por muito devido ao seu relacionamento [com Kanye West]".

Recorde-se que a Kardashian e Davidson começaram a namorar no outono de 2021, depois de se conhecerem no SNL. Em agosto de 2022 anunciaram a separação.

