Celebridade esteve no podcast 'On Purpose with Jay Shetty', esta segunda-feira.

Sem nunca se referir ao ex-marido, Kanye West, as palavras de Kim Kardashian levam a acreditar que estava a referir-se ao rapper quando destacou que agora está "num lugar bom" e com pessoas "realmente sólidas". "Algo que aprendi é que não podemos ajudar as pessoas que não querem ajuda", partilhou. "Não podes forçar as tuas crenças e projetar isso em alguém que pensa algo completamente diferente", acrescentou. "Tudo bem ter visões diferentes. É por isso que o mundo gira. Mas se não estamos alinhados nos mesmos valores, então não há problema em perceber que esta vida é tão curta e devemos encontrar as pessoas que se alinham com aquilo em que acreditamos", continuou. Ainda no podcast 'On Purpose with Jay Shetty', esta segunda-feira, Kim Kardashian referiu que esta sua visão é algo que pretender passar aos filhos "quando estiverem à procura de amigos, parceiros ou relações". Mas não ficou por aqui e comentou ainda: "Às vezes sinto que as pessoas acham que se uma relação não der certo, é um fracasso. Mas eu não vejo assim". De recordar que Kim e Kanye começaram a namorar em 2012 e casaram-se em 2014. O divórcio chegou em 2021. Juntos são pais de North, de nove anos, Saint, de sete, Chicago, de cinco, e Psalm, de quatro. Leia Também: Kim Kardashian proporciona momentos de diversão aos seus meninos