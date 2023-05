Kim Kardashian não escapou às lentes dos 'paparazzi' mais atentos enquanto carregava às costas o filho Psalm pelo Universal Studios durante as comemorações do quatro aniversário do menino, segundo o Daily Mial.

A celebridade, de 42 anos, estava com um visual mais descontraído, composto por umas calças de ganga, t-shirt e ténis.

O pequeno Saint também estava presente e foi visto junto da mãe e do irmão mais novo. As imagens foram destacadas pela imprensa internacional e estão também a circular nas redes sociais. Veja abaixo.

De recordar que Psalm completou quatro anos no dia 9 de maio. Tanto o menino como o irmão, Saint, de sete anos, são fruto do casamento terminado de Kim com Kanye West. O ex-casal tem ainda em comum as filhas North, de nove anos, e Chicago, de cinco.