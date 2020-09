Apesar de estar a passar por uma fase mais conturbada do seu casamento com Kanye West, Kim Kardashian não deixa de reconhecer todas as coisas boas que a vida lhe trouxe.

Ainda esta terça-feira, dia 29, a socialite fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual se revelou bastante grata pelos seus quatro filhos - North, de sete anos, Saint, de quatro, Chicago, de dois e ainda o bebé Psalm.

Como poderá ver tratam-se de uma série de fotografias onde as crianças surgem todas reunidas.

