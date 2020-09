Kim Kardashian e Kanye West são constantemente alvos de rumores de separação e não desistem de tentar provar que o casamento continua estável. Esta segunda-feira, a empresária fez uma 'homenagem' ao companheiro nas suas redes sociais ao partilhar uma série de imagens captadas pelo rapper.

As fotografias fazem parte de uma produção fotográfica de Kim Kardashian para a capa da revista AnOther, que a celebridade protagonizou juntamente com a designer de moda francesa Michèle Lamy.

Um trabalho para o qual quis contar com a habilidade fotográfica do marido.

Ora veja.

