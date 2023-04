Kim Kardashian destacou na sua página de Instagram novas fotografias da recente viagem ao Japão com os quatro filhos, North, de nove anos, Saint, de sete, Chicago, de cinco, e Psalm, de quatro.

Nestas novas fotografias que publicou na rede social, a celebridade contou que conseguiu levar as crianças a conhecer o artista japonês Takashi Murakami, um grande desejo da filha mais velha que conseguiu cumprir.

No entanto, o filho Saint não aparece com uma cara muito feliz. Numa das imagens, o menino surge deitado no chão como se estivesse a chorar. Já noutra fotografia mostra-se com 'cara de poucos amigos'. Veja as imagens na galeria.

