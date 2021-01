Separados há poucas semanas, Kim Kardashian e Kanye West vivem pela primeira vez uma data simbólica desde que decidiram pôr um ponto final no casamento de seis anos.

A filha Chicago celebra esta sexta-feira, dia 15, o terceiro aniversário e, apesar da fase conturbada, a empresária não deixou de destacar o dia nas redes sociais.

"Tens a voz mais doce que poderia ouvir o dia inteiro. Trazes muita magia às nossas vidas. O meu coração está cheio por me teres escolhido como tua mãe. Mal posso esperar por celebrar hoje com slime e as bonecas LOL. Parabéns, Chicago", escreveu Kim na sua página de Instagram.

Kanye West, por sua vez, ainda não se pronunciou publicamente sobre o aniversário da filha. Por estes dias, o rapper tem estado mais ausente das redes sociais, tendo a sua última publicação sido registada a 4 de novembro de 2020.

