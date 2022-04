Foi em fevereiro de 2021 que Kim Kardashian entregou a documentação que viria a oficializar a separação do então marido, Kanye West. Sabe-se agora que, durante os oito meses que se seguiram após o divórcio, a socialite e o rapper não se falaram.

"Tanto estávamos bem como mal [com a separação], e chegámos a estar cerca de oito meses sem sequer falarmos um com o outro após o início do divórcio", revelou Kim no mais recente episódio do podcast 'Not Skinny But Not Fat'.

"Até que começamos a voltar a falar outra vez, e eu fui à estreia do 'Donda' [mais recente álbum de Kanye West]", acrescentou ainda, salientando que, apesar do mau estar entre ambos, Kanye nunca deixou de visitar os filhos.

