Kim Kardashian e Kanye West estão a aceitar que o seu casamento chegou ao fim e não têm planos de voltar a viver juntos.

A estrela de 40 anos do reality show 'Keeping Up With The Kardashians' continua a viver em Los Angeles com os quatro filhos, enquanto que o rapper, de 43, permanece no rancho que tem em Wyoming.

O casal tem vivido separado há alguns meses, sobretudo depois de Kanye ter feito um comentário acerca de Kim e da mãe, Kris Jernner, durante as eleições presidenciais norte-americanas.

Uma fonte revelou ao Hollywood Life que West é mais "feliz" a viver longe de Los Angeles e que tem o sistema de apoio de que precisa. "Atualmente, o Kanye está focado nele mesmo enquanto que a Kim sustenta as coisas em Los Angeles e mantém a vida dos filhos normal", nota.

Recorde-se que Kim e Kanye estão casados desde 2014 e são pais de North, Saint, Chicago e Psalm.

