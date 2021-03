Kim Kardashian contou com uma semana animada. Além de ter festejado o aniversário do irmão, Rob, teve ainda um encontro com algumas amigas.

Nas redes sociais, a celebridade partilhou várias imagens destes momentos, mas não foi a única a destacá-los junto dos internautas.

De referir que Rob completou 34 anos esta quarta-feira, 17 de março, e contou com uma festa temática em homenagem à sua equipa preferida de beisebol, os Los Angeles Dodgers. Mas o jantar foi apenas o início da noite de festa para Kim e a irmã, Kourtney Kardashian, que se juntaram depois a algumas amigas.

Veja todas as imagens na galeria.

