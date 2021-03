Kris Jenner pronunciou-se sobre a decisão da filha, Kim Kardashian, de se divorciar de Kanye West. A celebridade esteve no 'The Kyle and Jackie O Show', esta quinta-feira, 18 de março, onde partilhou os seus desejos para o agora ex-casal enquanto seguem caminhos separados, mas concentrados nos filhos.

“Acho que vai ser sempre difícil a qualquer altura... Vocês sabem, há muitas crianças [envolvidas]", começou por dizer.

"A coisa boa sobre a nossa família é que estamos lá uns para os outros e apoiamo-nos uns aos outros, amamo-nos muito, muito mesmo, por isso tudo o que quero é que os dois sejam felizes. E eu quero que as crianças também sejam felizes. Esse é o objetivo", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e continuou: "Acho que todos queremos isso para as nossas famílias".

Como relata o E! News, no dia 19 de fevereiro, Kim colocou oficialmente um ponto final no casamento ao pedir o divórcio em Los Angeles, tendo citado "diferenças irreconciliáveis" como motivo da separação. Além disso, a celebridade solicitou a custódia partilhada dos quatro filhos que têm em comum - North, de sete anos, Saint, de cinco, Chicago, de três, e Psalm, de um.

Com o reality da família, 'Keep Up With the Kardashians', a chegar ao fim, tendo começado a ser transmitida a última temporada do programa no dia 18 de março, Kris foi questionada se o divórcio será destacado no pequeno ecrã.

"Não sei o que é que eles decidiram no final, nos nem vimos o primeiro episódio, ainda. Tenho a certeza que estão a dar alguns retoques finais. Mas acho que é apenas um momento privado para eles. A Kim queria lidar com isto com a sua própria família no seu próprio tempo... Quando ela quiser, estou certa que vai dizer o que precisa de dizer", respondeu.

