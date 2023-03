A imprensa internacional já aponta Kim Kardashian como o novo Mick Jagger. O vocalista The Rolling Stones, recorde-se, foi acusado de dar azar às equipas de futebol pelas quais torcia, papel que parece ter sido agora assumido pela modelo norte-americana.

Depois de ter assistido nas bancadas do Emirates Stadium à derrota do Arsenal frente ao Sporting, na passada quinta-feira, dia 16 de março, Kim viu o PSG perder este domingo por 2-0 contra o Rennes.

A dada altura, a influenciadora digital foi mesmo vista a segurar uma camisola de Neymar, embora o jogador brasileiro tenha estado fora da partida por lesão.

Ao lado de Kim Kardashian esteve o filho Saint West, à semelhança do que aconteceu no jogo de Londres. De acordo com a imprensa internacional, as presenças da modelo nestes jogos fazem parte das gravações do seu novo documentário biográfico.

Confira na galeria as fotografias que mostram a presença de Kim Kardashian no Parque dos Príncipes, casa do PSG.

