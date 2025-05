Aos 80 anos, Rod Stewart mostrou que ainda aguenta uma boa festa. O cantor divertiu-se numa animada noite na Polónia, tendo ficado cerca de cinco horas num bar depois de ter assistido à derrota do Arsenal contra o PSG.

De acordo com o The Sun, o artista esteve no Ronnie Drews Irish Pub, um estabelecimento que fica em Cracóvia, e foi filmado a sair do bar com a ajuda de outras pessoas (isto porque estava embriagado), que o levaram até ao carro com um motorista que esperava por si para o levar a casa.

"O Rod pode ser um octogenário, mas ainda consegue festejar como se tivesse 20 anos. Quando ele saiu, os seus acompanhantes tiveram que ajudá-lo porque ele estava a cambalear um pouco. Os clientes no bar adoraram e estavam a torcer por ele", contou uma fonte.

#Poland #Krakow #CelebNews original sound - The Sun @thesun Sir Rod Stewart partied at a bar in Poland for five hours before being led to his car by three minders. The Maggie May rocker appeared unsteady on his feet after watching Arsenal lose to PSG in Krakow’s Ronnie Drew’s Irish Bar. Read the full story #RodStewart

O The Sun relata ainda que o cantor estava na cidade na Polónia onde atuou com a digressão 'One Last Time'. O músico, recorde-se, vai estar em Portugal na próxima terça-feira, dia 13 de maio.