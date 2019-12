Kim Kardashian partilhou com os seus seguidores o resultado da sua última sessão fotográfica realizada para a revista 7Hollywood. A produção, segundo consta, foi inspirada em Elizabeth Taylor, contudo, as reações não foram as mais positivas.

Conforme se pode ver pela publicação de seguida, o tom de pele da celebridade surge muito mais escuro do que é na realidade.

As críticas surgiram quase que de imediato. Houve internautas que referiram que a mulher de Kanye West estava a tentar à força ser "negra".

Concorda com estas opiniões? Eis a imagem!

