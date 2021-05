Kim Kardashian chamou a irmã, Kourtney Kardashian, à atenção, depois desta ter tido uma discussão com a ama dos filhos de Kim.

"Ela disse que se sentiu humilhada por ti e começaste logo a gritar com ela", disse a ex-mulher de Kanye West, de 42 anos, durante um dos episódios do reality show 'Keeping Up With the Kardashians'.

"Oh meu Deus. Ela está a mentir", disse Kourtney, notando ainda que a ama em questão chamou ao filho mais novo, Reign, de seis anos, "mentiroso".

Kim avisou Kourtney de que esta não deveria falar assim com a colaboradora, ainda mais em público, num restaurante, até porque gosta de manter a sua equipa. "Nem consegues aguentar uma ama", esgrimou ainda Kim.

Entretanto, as coisas acabaram por se resolver quando Khloé sugeriu que se arranjasse um jarro onde seria posto dinheiro cada vez que alguém da família dissesse uma coisa negativa.

